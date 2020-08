Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un appel lancé par Tuchel à Al-Khelaïfi ?

Publié le 10 août 2020 à 18h30 par A.C.

De plus en plus fragilisé, Thomas Tuchel semble être conscient qu’il joue actuellement son avenir, au Paris Saint-Germain.

L’histoire d’amour entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain n’a pas duré très longtemps. La situation s’est d’ailleurs encore plus compliquée avec l’arrivée de Leonardo. Voilà plusieurs mois que l’on vous explique sur le10sport.com, que le directeur sportif du PSG n’est pas sur la même longueur d’ondes que Tuchel. Il a d’ailleurs un favori pour le remplacer. Il s’agit selon nos informations de Massimiliano Allegri, libre depuis son départ de la Juventus et qui n’est pas insensible aux sirènes du PSG. Ce lundi, L’Équipe confirme cette tendance, en expliquant que la position de Tuchel à Paris est plus que fragile. D’ailleurs, à en croire les informations du quotidien, Nasser Al-Khelaïfi aurait très bien pu le limoger, en cas d’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions, face au Borussia Dortmund. Logique de penser donc qu’une défaite contre l’Atalanta, bien que ce soit en quart de finale, pourrait avoir le même résultat.

« Je suis très heureux d’être le coach de Paris. C’est un cadeau pour moi »

Car les dissensions semblent profondes, allant du style de football pratiqué, jusqu’à des incompréhensions avec le vestiaire. Ce lundi, le même jour que cet article de L’Équipe , Thomas Tuchel a livré un entretien à la chaine officielle du Paris Saint-Germain. Ainsi, au détour d’une question sur le quart de finale de Ligue des Champion à venir, face à l’Atalanta, il a eu des mots particuliers. « Pour moi, ce quart de finale est un cadeau » a expliqué le coach du PSG. « Nous sommes une équipe très forte ensemble, nous avons déjà remporté quatre titres cette saison et je suis très heureux d’être le coach de Paris. C’est un cadeau pour moi ». Difficile de ne pas y voir un message lancé à Leonardo, ainsi qu’au président Nasser Al-Khelaïfi, à seulement quelques jours d’un rendez-vous capital pour le PSG... mais également pour Tuchel.

Leonardo n’a toutefois pas beaucoup de solution de rechange...