PSG - Clash : Le torchon a brulé entre Thomas Tuchel et ses joueurs !

Publié le 10 août 2020 à 11h45 par H.G.

Alors que Leonardo n’est pas l’un des plus grands partisans de Thomas Tuchel, les méthodes employées par l’entraîneur allemand ne seraient pas non plus appréciées par l’ensemble des joueurs du PSG.

La position de Thomas Tuchel au PSG semble être fragile. Depuis que Leonardo a fait son grand retour au sein du club de la capitale il y a un peu plus d’un an, le directeur sportif de l’écurie parisienne songe à remplacer l’entraîneur allemand sur le banc parisien. Dans cette optique, l’Italo-brésilien a fait de Massimiliano Allegri son choix préférentiel comme le10sport.com vous l’a révélé. Seulement voilà, Leonardo serait loin d’être l’unique personne sceptique quant au travail de Thomas Tuchel. Tandis que Nasser Al-Khelaïfi aurait pu démettre l’Allemand de ses fonctions si jamais le PSG avait été éliminé en Ligue des Champions par le Borussia Dortmund, certains joueurs des champions de Ligue 1 ne cacheraient pas non plus leur défiance face à leur entraîneur.

Thomas Meunier ne voulait même plus travailler avec Thomas Tuchel !