Foot - PSG

PSG - Malaise : Pour l’Atalanta, le PSG va trancher avec Mbappé !

Publié le 9 août 2020 à 23h15 par Th.B.

Blessé à la cheville depuis quelques semaines, Kylian Mbappé pourrait effectuer son grand retour face à l’Atalanta. Cependant, le PSG ne souhaiterait prendre aucun risque afin d’éviter une éventuelle rechute et prévoirait une décision dans les prochaines heures.

Touché à la cheville lors de la finale de la Coupe de France face à l’ASSE, Kylian Mbappé est blessé depuis. En préparation à Faro avec le reste du groupe parisien en marge du Final 8 de la Ligue des champions à Lisbonne, l’attaquant du PSG est en pleine rééducation et a repris les entraînements individuels et même une séance collective ce dimanche. Bien que sa participation mercredi pour le 1/4 de finale de la C1 face à l’Atalanta est compromise, la reprise avec le groupe peut permettre au PSG de garder espoir. Néanmoins, à bientôt 48h de la rencontre, le staff technique aurait prévu de trancher, et ce rapidement.

Une décision dans les prochaines heures ?