PSG - Malaise : Blessure, Atalanta… L’espoir est de mise pour Mbappé !

Publié le 9 août 2020 à 21h15 par Th.B. mis à jour le 9 août 2020 à 22h04

Bien qu’il pourrait être juste pour débuter la rencontre de mercredi soir face à l’Atalanta, Kylian Mbappé a repris une partie de l’entraînement collectif ce dimanche avec le groupe du PSG.

Tout semble aller à l’encontre du PSG. En plus de la blessure de Kylian Mbappé et de Layvin Kurzawa, Marco Verratti s’est depuis blessé au mollet à la suite d’un contact à l’entraînement avec Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Tuchel s’est lui aussi blessé au pied a priori lors d’une sortie en skateboard. Arrivé à Faro avec le reste du groupe ce week-end, Kylian Mbappé continue de garder espoir pour le 1/4 de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta prévu pour mercredi.

Mbappé s’entraîne avec l’ensemble du groupe