PSG - Malaise : On craint le pire pour Marco Verratti...

Publié le 9 août 2020 à 18h15 par La rédaction

Forfait contre l’Atalanta, l’absence de Marco Verratti pourrait être plus longue que prévu, et sa saison pourrait être d’ores et déjà terminée.

Coup dur pour le PSG. Déjà privé de plusieurs joueurs pour la rencontre contre l’Atalanta en Ligue des Champions, la liste s’est récemment allongée avec le forfait de Marco Verratti. Victime d’une lésion au mollet, le milieu de terrain italien était dans un premier temps annoncé forfait uniquement pour la rencontre face à l’Atalanta, une absence qui pourrait être plus longue que prévue. Hormis Marco Verratti, le PSG devra également faire sans Angel Di Maria, suspendu, et Layvin Kurzawa, blessé. Trois absences auxquelles s’ajoutent les incertitudes concernant Kylian Mbappe, Juan Bernat, Thilo Kehrer et Mauro Icardi.

Verratti forfait jusqu’en fin de saison ?