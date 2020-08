Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour d'une ancienne figure du projet QSI... pour convaincre Neymar ?

Publié le 10 août 2020 à 20h30 par A.C.

Alors que Neymar semble toujours plus heureux au Paris Saint-Germain, le retour d’un ancien acteur du projet, pourrait encore plus arranger les choses.

En l’espace d’un an, on semble passé du tout au tout avec Neymar. Qu’il semble loin l’été 2019, avec les caprices de la star du Paris Saint-Germain prête à tout pour retrouver Lionel Messi au FC Barcelone. Désormais, Neymar serait heureux à Paris et, plus important encore, au PSG. Ce lundi, L’Équipe laisse entendre que les envies de départ sont de l’histoire ancienne pour Neymar. Ce dernier semble d’ailleurs être investi d’une nouvelle mission : ramener la Ligue des Champions au PSG, pour la première fois de l’histoire. Il a d’ailleurs déjà commencé à montrer le chemin contre le Borussia Dortmund, en huitième de finale et, avec les doutes sur Kylian Mbappé, il sera l’arme principale du PSG contre l’Atalanta, en quarts. Désormais, pour Neymar il n’y a que le PSG... avec peut-être même une prolongation de contrat !

Maxwell, la personne de confiance du clan Neymar ?

Il y a un homme qui pourrait d’ailleurs faciliter une prolongation de Neymar, au Paris Saint-Germain. Il s’agit de Maxwell. L’ancien joueur et coordinateur sportif du PSG a été à la base du transfert de Neymar, en 2017 et est toujours très proche de l’entourage du joueur. « Je me suis servi de ma proximité avec Neymar pour lui expliquer le projet sportif du club et quel rôle il y jouerait » a expliqué dans les colonnes du Parisien Maxwell, qui garde contact avec le clan Neymar. « Je prends des nouvelles personnelles et de sa famille, car je m'entendais bien avec son entourage. En ce moment, je sens qu'il est content ». Qui mieux que l’homme qui a convaincu Neymar de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG, peut le convaincre de prolonger ? D’ailleurs Maxwell pourrait épauler à la perfection Leonardo...

