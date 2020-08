Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette fois-ci, tout est réglé pour Neymar !

Publié le 10 août 2020 à 12h30 par Arthur Montagne

Un an après s'être retrouvé au cœur d'un feuilleton interminable, Neymar semble désormais parfaitement épanoui et n'a plus l'intention de quitter le PSG. L'avenir de la star brésilienne est donc scellée.

Qui l'eut cru ? Il y a encore un an, Neymar était en plein conflit avec la direction du Paris Saint-Germain. Lassé de sa situation, et visiblement triste à Paris, le Brésilien avait demandé à quitter le PSG afin de retourner au FC Barcelone, deux ans après son départ. Finalement, aucun accord n'a pu être trouvé entre les deux clubs, le Barça étant incapable de répondre aux exigences financières du club parisien. Résultat, Neymar est resté au PSG où il a d'abord reçu un accueil houleux de la part des supporters, avant de petit à petit se faire pardonner. A tel point que désormais, la situation a totalement évolué, et à quelques heures du choc contre l'Atalanta en quart de finale de la Ligue des Champions, Neymar semble plus épanoui que jamais à Paris.

Neymar ne pense plus à un départ

En effet, L'Equipe s'est penché sur la situation de Neymar au Paris Saint-Germain dans ses colonnes ce lundi. Et visiblement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Souriant et heureux, le Brésilien n'aurait plus jamais évoqué ses envies de départ ces dernières semaines au Camp des Loges. Conscient de son rôle, il compte bien permettre au PSG de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En l'absence de Kylian Mbappe, Marco Verratti et Angel Di Maria, Neymar sera plus que jamais important et il le sait. Pas effrayé par la pression, l'ancien joueur du Barça serait même très motivé à l'idée de relever ce défi. Preuve de son implication, il est également à l'origine de nombreuses sorties avec ses coéquipiers afin de favoriser la cohésion de groupe. Avant et après le huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund, Neymar avait ainsi reçu ses partenaires chez lui. Il est donc l'un des grands artisans de la bonne ambiance qui règne en interne. Une attitude fédératrice assez nouvelle chez le Brésilien et qui démontre surtout qu'il est désormais pleinement épanoui à Paris et au PSG. Le spectre d'un départ est ainsi très loin.

«Neymar est aussi heureux à Paris qu’à l’époque où il était à Barcelone»