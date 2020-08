Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Youcef Atal annonce clairement la couleur pour son avenir !

Publié le 10 août 2020 à 10h30 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du Real Madrid de Zinedine Zidane, Youcef Atal a annoncé la couleur pour son avenir.

Très en vue ces dernières saisons du côté de l'OGC Nice, Youcef Atal aurait tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Orphelin d'Achraf Hakimi, transféré à l'Inter, le coach du Real Madrid voudrait faire du latéral algérien la doublure de Dani Carvajal. Alors qu'il serait dans le viseur de Zinedine Zidane, Youcef Atal a fait passer un message sur son avenir il y a une dizaine de jours. « Le club a de nouveaux objectifs, il est qualifié pour l’Europe League. La préparation est bonne, le groupe aussi. J’espère qu’on accomplira une bonne saison, qu’on ira chercher un truc et qu’on sera costaud en Europe. J’ai hâte de retrouver la compétition, le stade et les supporters. Eux aussi m’ont manqué. (…) Je veux retrouver mon meilleur niveau pour faire une belle saison, apporter quelque chose à l’équipe et obtenir des bons résultats » , avait-il confié lors d'un entretien publié sur le site officiel des Aiglons . Interrogé par L'Equipe ce lundi, Youcef Atal en a rajouté une couche.

«Le jour où je devrai partir de Nice, ce sera pour un très grand club»