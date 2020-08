Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Youcef Atal fait passer un message très clair à Zidane !

Publié le 1 août 2020 à 23h30 par La rédaction

Sur les tablettes de Zinedine Zidane, Youcef Atal a néanmoins fait une déclaration forte sur son avenir avec l’OGC Nice.

Quel sera l’avenir de Youcef Atal ? Sous contrat jusqu’en 2023, l’Algérien revient sur les terrains après sa grave blessure et compte tout donner avec l’OGC Nice. Une ambition qui fait sens avec ses dernières déclarations sur son avenir : « Est-ce que je peux certifier que je serai à l’OGC Nice cette saison ? C’est sûr et certain ! », avait lancé Youcef Atal. Toutefois, le Real Madrid et Zinedine Zidane seraient intéressés par le joueur afin de compenser le départ d’Achraf Hakimi parti vers l’Inter Milan pour 40 M€. Le coach français du club merengue souhaiterait faire de Youcef Atal la doublure de Dani Carvajal d'après le média algérien Compétition . Cependant, le principal concerné a fait une annonce forte concernant son avenir avec l’OGC Nice…

« J’espère qu’on accomplira une bonne saison »