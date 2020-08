Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un premier renfort acté par Zidane ?

Publié le 9 août 2020 à 21h00 par A.C.

La saison prochaine, Zinedine Zidane pourrait compter sur une arme en plus pour son Real Madrid.

Ces dernières saisons, le Real Madrid a envoyé certaines de ses pépites aux quatre coins d'Europe. C’est le cas d’Achraf Hakimi, qui a totalement explosé au cours de son prêt de deux ans, au Borussia Dortmund. L’international marocain a toutefois décidé de ne pas revenir au Real Madrid et d’affronter un nouveau chapitre de sa carrière à l’Inter. D’autres pourraient l’imiter, comme Sergio Reguilon, pisté par le Paris Saint-Germain.

Odriozola va revenir à Madrid... pour y rester