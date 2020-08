Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maxwell ne s'inquiète pas pour Neymar !

Publié le 10 août 2020 à 17h45 par D.M. mis à jour le 10 août 2020 à 17h46

Maxwell, qui avait réussi à convaincre Neymar de rejoindre le PSG en 2017, admet que le Brésilien s’épanouit au sein du club parisien.

Son transfert avorté au FC Barcelone lors du dernier mercato estival semble bien être de l’histoire ancienne pour Neymar. En effet, le Brésilien semble avoir trouvé sa place au sein du club parisien et ne voudrait plus entendre parler de départ comme l’a indiqué L’Equipe ce lundi. Journaliste proche de Neymar, Isabela Pagliari a également indiqué que son compatriote était plus épanoui que jamais au PSG : « Neymar est aussi heureux à Paris qu’à l’époque où il était à Barcelone. C’est vrai il a connu des moments difficiles avec des blessures, il a souhaité quitter le club, mais il se sent maintenant chez lui. On ressent quelque chose de magique dans cette équipe . »

« En ce moment, je sens qu'il est content »