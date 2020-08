Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Une dernière condition pour une prolongation de Neymar ?

Publié le 10 août 2020 à 23h45 par La rédaction

Le contexte paraît aujourd’hui très favorable pour que Neymar prolonge son bail à Paris. Un dernier élément doit d’abord être confirmé…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur la situation de Neymar. Le quotidien annonce que le Brésilien est désormais très heureux et épanoui à Paris, qu’il ne songe plus au départ, s’impliquant à fond dans la vie du groupe pour créer une cohésion forte et un vrai esprit d’équipe. Selon L’Equipe , Neymar aurait déjà eu une grande influence sur la combativité de l’équipe au retour contre Dortmund et il serait aujourd’hui l’un des artisans de la très bonne ambiance régnant au sein des joueurs. Tout cela témoigne de l’implication totale du joueur à Paris.

Si Paris fait un bon parcours en C1…

Lorsqu’on analyse la situation en prenant un peu de recul, le contexte paraît désormais extrêmement favorable à une prolongation de Neymar. En fait, il reste juste un élément à confirmer : si le PSG réalise un bon parcours en C1 dans les prochaines semaines, ponctué d’une demi-finale voire d’une finale de Ligue des champions, alors plus rien ne paraît devoir s’opposer à un nouveau bail entre l’attaquant brésilien et le club. Affaire à suivre.