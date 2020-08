Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Maxweel dévoile les dessous du transfert de Neymar !

10 août 2020

Ancien joueur et coordinateur sportif du PSG, Maxwell est revenu le transfert de Neymar en 2017 et sur son rôle dans cette opération.

Il y a près de trois ans, le PSG frappait un grand coup sur le marché des transferts. Le 3 août 2017, le club parisien officialisait l’arrivée de Neymar, considéré avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo comme l’un des tout meilleurs sur la planète football. Trois ans ont passés et l'avenir du Brésilien ne cesse de faire l'objet de spéculations. Lors du dernier mercato estival, Neymar voulait mettre fin à son aventure à Paris et retourner au FC Barcelone. Le joueur n’est pas parvenu à ses fins et s’est résolu à rester en France. Un transfert avorté qui semble être de l’histoire ancienne. Comme annoncé par le 10 Sport le 16 juillet dernier, Neymar est aujourd'hui heureux au PSG. L’Equipe indique même que le Brésilien ne voudrait plus entendre parler de départ et voudrait poursuivre sa carrière au sein du club parisien.

« C'est Neymar qui a ouvert la voie à un transfert »