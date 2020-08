Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce proche d’André Villas-Boas évoque son avenir !

Publié le 10 août 2020 à 22h30 par D.M.

Adjoint d’André Villas-Boas à l’OM, Ricardo Carvalho a évoqué son passage à Marseille et ne pense pas, pour l'instant, à devenir entraîneur principal.

En juillet 2019, André Villas-Boas devenait le nouvel entraîneur de l’OM. Mais le technicien n’est pas arrivé seul à Marseille puisqu’il était accompagné de Ricardo Carvalho. Passé par le Real Madrid, l’AS Monaco ou encore Porto, l’ancien défenseur a intégré le staff de l'OM et vit sa première expérience en tant qu’entraîneur adjoint. Et le Portugais semble s'épanouir dans son nouveau travail. Ricardo Carvalho est revenu sur son rôle au sein du club marseillais, mais a également évoqué son avenir.

« Je ne pense pas à être entraîneur principal »