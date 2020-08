Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Gasset pourrait déjà rendre un grand service à Puel !

10 août 2020

Nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux où il succède à Paulo Sousa, Jean-Louis Gasset aurait déjà quelques idées bien précises pour son mercato. Et il pourrait notamment aller piocher au sein des indésirables de l’effectif de l’ASSE, ce qui pourrait rendre service à Claude Puel…

Le départ de Paulo Sousa a été officialisé du côté des Girondins de Bordeaux. Le coach portugais a obtenu ce qu'il souhaitait, à savoir la totalité de ses indemnités de licenciement, et c’est Jean-Louis Gasset qui le remplace. L’ancien entraîneur de l’ASSE retrouve ainsi un club qu'il connait bien, lui qui est déjà passé par les Girondins en tant qu’adjoint de Laurent Blanc entre 2007 et 2010. Et il pourrait bien aller piocher dans l’effectif de Claude Puel pour son mercato…

M’Vila voudrait retrouver Gasset à Bordeaux