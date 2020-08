Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ d'un indésirable de Puel prend forme !

Publié le 10 août 2020 à 17h00 par H.G.

Alors qu’il n’entre plus dans les plans de Claude Puel un an après son arrivée, Miguel Trauco pourrait prochainement rejoindre le championnat grec et l’Olympiakos.

Arrivé à l’ASSE lors de la précédente fenêtre estivale des transferts en provenance de Flamengo, Miguel Trauco ne devrait pas s’éterniser longtemps chez les Verts. En effet, le défenseur péruvien sous contrat jusqu’en 2022 n’entre plus vraiment dans les plans de Claude Puel, qui entend profondément renouveler l’effectif du club du Forez cet été. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé le 2 avril dernier, l’ASSE souhaite se séparer de Miguel Trauco. Et à en croire les dernières révélations dans ce dossier, tout indique que le latéral gauche de 27 ans pourrait prochainement rejoindre le championnat grec.

Les discussions entre l’ASSE et l’Olympiakos vont s’intensifier pour Trauco