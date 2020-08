Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ayachi, Boudjellal... La tendance se confirme pour la vente de l'OM !

Publié le 10 août 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Après avoir fait le forcing pour racheter l'Olympique de Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal semblent s'être fait à la raison concernant leur projet. Frank McCourt devrait fermer la porte jusqu'au bout.

Voilà quelques jours que Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal font moins parler d'eux. Très présent dans les médias, les deux hommes n'ont cessé de vanter les mérites de leur projet de rachat de l'Olympique de Marseille pendant plusieurs semaines. Ils ont même mis la pression sur Frank McCourt afin de le pousser à vendre, en vain jusque-là. L'entourage de l'Américain n'a cessé de répéter qu'il n'avait aucune intention de vendre l'OM, et pour l'instant, il tient sa parole. D'ailleurs, plus le temps passe, plus le projet lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi semble prendre du plombe dans l'aile. Et même dans l'entourage de l'homme d'affaires franco-tunisien, on commence à se rendre compte que Frank McCourt ne bluffait pas.

Le pessimisme du clan Ajroudi

En effet, du côté de l'entourage de Mohamed Ayachi Ajroudi, on ne se fait guère d'illusions. 20 Minutes a ainsi contacté un proche de l'homme d'affaires franco-tunisien qui se disait plutôt « pessimiste » ces derniers jours concernant le projet de rachat de l'OM. Un ultimatum a été fixé à Frank McCourt qui a jusqu'à mercredi pour accepter la dernière offre ferme proposée par Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais il y a peu de suspens concernant sa réponse qui sera probablement négative. Et pour cause, ces derniers jours, un proche de Frank McCourt en rajoutait une couche sur les intentions du Bostonien : « On l'a répété des centaines de fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. L’OM n’est pas à vendre ». Autrement dit, le projet d'Ajroudi a peu de chance d'aboutir.

«C’était un peu de l’affabulation»