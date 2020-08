Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grande difficulté dans le dossier Bakayoko ?

Publié le 10 août 2020 à 15h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Tiémoué Bakayoko figure sur la short-list de Leonardo, qui apprécierait son profil depuis son départ de l’AS Monaco pour rejoindre Chelsea en juillet 2017. Cependant, ce dernier pourrait bien se retrouver en difficulté, alors que le Français s’éloignerait toujours plus du PSG…

La grande priorité de Leonardo pour cet été semble être le milieu de terrain. Comme révélé par le10sport.com, le PSG cible Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ismaël Bennacer (AC Milan), Lorenzo Pellegrini (AS Roma) ou encore Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Apprécié depuis sa période faste à l’AS Monaco et avant son départ vers les Blues en 2017, le milieu de terrain français serait plus que jamais sur le départ, lui qui ne serait pas considéré comme indispensable à Londres. Cependant, le PSG pourrait se retrouver en difficulté dans ce dossier…

Le Milan AC toujours plus proche de Bakayoko ?