Mercato - ASSE : Puel aurait pris une énorme décision dans ce dossier à 6M€ !

Publié le 9 août 2020 à 15h15 par D.M.

Alors que la presse espagnole avait fait état d’un intérêt de l’ASSE pour Marcos André, Manu Lonjon a indiqué que cette piste a été finalement abandonnée.

Comme annoncé par le 10 Sport dès le 11 février dernier, Claude Puel souhaite se séparer de nombreux cadres et rajeunir son groupe. Une information confirmée par L’Equipe qui indiquait le 6 août dernier que le technicien avait établi une liste noire. En effet, Claude Puel voudrait se séparer de Yann M’Vila, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Miguel Trauco, Sergi Palencia et Loïs Diony. L’ASSE chercherait donc à combler ces départs et serait notamment à la recherche d’un avant-centre.

La piste Marcos André écartée ?

Le quotidien espagnol As, ainsi que le journaliste Manu Lonjon avaient indiqué que l’ASSE suivrait de près la situation de Marcos André, sous contrat jusqu’en 2023 avec le Real Valladolid. Le média ibérique allait plus loin puisqu’il annonçait que le club stéphanois avait formulé une offre de 6M€. Toutefois, l’attaquant de 23 ans ne devrait pas rejoindre Saint-Etienne la saison prochaine. Sur son compte Twitter , Manu Lonjon indique que la piste Marcos André aurait été abandonnée par l’ASSE. Si cela se confirme, Claude Puel devra étudier d’autres pistes s’il veut renforcer le secteur offensif.