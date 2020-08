Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Lautaro Martinez, un nouveau dossier se complique pour le Barça !

Publié le 10 août 2020 à 23h00 par D.M.

Affaibli par les retombées de la crise sanitaire, le FC Barcelone ne souhaiterait pas dépenser plus de 15M€ dans le dossier Eric Garcia.

Le FC Barcelone traverse une période compliquée. Les finances de la formation blaugrana ont été profondément impactées par la crise du Covid-19, ce qui complique les plans du Barça pour ce mercato estival. Alors qu’il avait érigé le dossier Lautaro Martinez en priorité, le club ne parvient toujours pas à trouver un accord avec l’Inter. Et les difficultés rencontrées par le FC Barcelone pourraient mettre à mal une autre opération. Selon la presse espagnole, la formation catalane surveillerait Eric Garcia qui ne souhaite pas prolonger son contrat avec Manchester City : « Eric Garcia nous a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger avec City (son contrat arrive à son terme en 2021 NDLR). Il lui reste un an, mais il ne veut pas prolonger davantage. On le voulait mais il ne veut pas. On imagine qu'il veut jouer ailleurs » avait déclaré Pep Guardiola récemment.

Le Barça ne veut pas dépenser plus de 15M€ dans le dossier Eric Garcia