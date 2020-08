Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en grande difficulté avec une star de son vestiaire ?

Publié le 10 août 2020 à 20h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021 au Real Madrid, Luka Modric ne saurait toujours pas ce qu’il compte faire pour son avenir. Et Zinedine Zidane pourrait bien être à court de solutions pour l’international croate…

A 35 ans, les jours de Luka Modric au Real Madrid semblent être comptés. En fin de contrat à la fin de la saison prochaine à la Casa Blanca, l’international croate n’aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir. Cependant, Zinedine Zidane pourrait bien s’impatienter dans ce dossier, alors qu’il commencerait à être à court d’options…

Un départ libre envisagé ?