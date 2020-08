Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le train est passé pour cette sensation de l’été…

Publié le 11 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier, Zinedine Zidane aimerait recruter Jadon Sancho, piste chaude de Manchester United notamment. Mais que ce soit le club mancunien ou le Real Madrid, personne ne devrait désormais pouvoir recruter la pépite anglaise.

S’étant totalement révélé aux yeux de l’Europe lors de l’exercice précédent, Jadon Sancho a confirmé sa bonne forme cette saison avec le Borussia Dortmund. En attestent ses statistiques en Bundesliga avec ses 17 buts et 16 passes décisives. L’ailier du BvB a été annoncé sur les tablettes des plus grands clubs d’Angleterre et surtout de Manchester United quand le Real Madrid, sous l’impulsion de Zinedine Zidane, rêve de lui comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 8 juin dernier. Néanmoins, le train serait passé pour United et le Real.

Personne ne s’est montré convaincant avant la deadline pour Sancho

Ces derniers temps, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, la presse a fait état d’une deadline pour qu’un accord soit établi entre le Borussia Dortmund et Manchester United ou un autre courtisan pour le transfert de Sancho. La date butoir en question était le lundi 10 août, moment où le Borussia allait entamer son stage de pré-saison et inscrire le nom des joueurs qui y prendraient part ainsi qu’à la saison à venir. Le nom de Sancho figure dans ladite liste. Et d’après The Sun , bien que Manchester United n’aurait que faire de cette deadline en question, elle devrait bel et bien compliquer les affaires des Red Devils avec Jadon Sancho.