Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ouverture pour un compatriote de Benedetto ?

Publié le 11 août 2020 à 14h45 par Th.B.

Toujours désireux de renforcer l’effectif d’André Villas-Boas, l’OM songerait à Marcos Rojo. Et le club phocéen aurait une ouverture pour l’international argentin de Manchester United.

Non désiré à Manchester United où il ne semblait pas entrer dans les plans d’Ole Gunnar Solskjaer, Marcos Rojo (30 ans) a été prêté à Estudiantes. Un endroit qu’il a particulièrement apprécié et où il comptait rester la saison prochaine comme il le déclarait récemment à InfoBae. « Mon idée est d'essayer de rester à Estudiantes. J'ai joué un match, je me suis blessé et tout cela (le Covid-19) est arrivé. Je n'ai pas pu profiter des gens. C'est pourquoi je verrai en septembre si je peux prolonger le prêt et continuer pendant quelques mois encore. (...) Je ferai de mon mieux pour rester ». De mauvais augure pour l’OM qui à en croire différents médias, auraient des vues sur l’international argentin. Cependant, le club phocéen aurait bel et bien un coup à jouer avec Rojo.

Estudiantes ne pourrait pas conserver Rojo