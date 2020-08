Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prêt à satisfaire une premiere requête de Villas-Boas ?

Publié le 11 août 2020 à 10h15 par D.M.

L’OM s’intéresserait de près à la situation d’Alex Centelles, sous contrat avec le FC Valence. Osasuna se serait également positionné dans ce dossier.

« Il manque une option à Dario et une à Amavi. On cherche sur le mercato, mais peut-être qu'il y aura des prêts ou des joueurs sans contrat si on ne vend pas » a indiqué ce dimanche André Villas-Boas. Christopher Rocchia n’apporterait pas satisfaction au technicien qui voudrait mettre la main sur un latéral gauche lors de ce mercato estival. La Provence annonçait récemment que l’OM suivait de près la situation de Caio Henrique, sous contrat avec l’Atlético. Récemment nommé « head of football », Pablo Longoria garderait également un œil sur son ancien club, le FC Valence.

Longoria suit Alex Centelles