Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Sancho repart de plus belle !

Publié le 11 août 2020 à 10h00 par Th.B.

Alors que par la voix de son directeur sportif, le Borussia Dortmund a souhaité mettre fin à toute rumeur de départ de Jadon Sancho lundi, lui qui est notamment suivi par le Real Madrid, Manchester United ne changerait pas son approche dans ce dossier.

Le 8 juin dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Zinedine Zidane avait coché dans sa short-list le nom de Jadon Sancho, le coach du Real Madrid souhaitant mettre la main sur les jeunes talents européens. Néanmoins, c’est bien Manchester United qui menait jusqu’ici la danse dans cette opération. Lundi, date à laquelle le groupe du Borussia Dortmund se rendait en Suisse pour sa pré-saison, Michael Zorc a assuré que l’international anglais figurerait dans l’effectif du club de la Ruhr la saison prochaine. Les propos du directeur sportif du BvB ne semblent pourtant pas avoir chamboulé les plans de United.

Manchester United ne compte pas baisser les bras pour Sancho