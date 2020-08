Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un obstacle à 15M€ dans ce dossier chaud de Villas-Boas ?

Publié le 11 août 2020 à 11h45 par Th.B.

Pour renforcer le secteur offensif de l’OM, le club phocéen penserait à Gianluca Scamacca qui a flambé en Serie B avec Ascoli cette saison. Néanmoins, l’OM devrait revoir son offre à la hausse pour s’attacher ses services.

André Villas-Boas ne s’en est pas caché. Afin d’être le plus compétitif possible la saison prochaine au cours de laquelle l’OM disputera la Ligue des champions, l’entraîneur portugais attend deux renforts en particulier : un latéral gauche pour suppléer Jordan Amavi et un avant-centre pour tenir le rôle de doublure de Dario Benedetto. C’est là que Gianluca Scamacca entrerait en scène. Fin juillet, TMW révélait qu’une offre de 12M€ avait été formulée par l’OM à Sassuolo. Le jeune attaquant du club italien (21 ans), qui évoluait cette saison à Ascoli où il était prêté, a impressionné en Serie B. Mais l’OM n’est clairement pas seul dans cette opération qui pourrait sortir des ressources financières du club phocéen.

15M€ pour Scamacca ?