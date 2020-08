Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas annonce la couleur pour le recrutement !

Publié le 11 août 2020 à 3h15 par A.M.

Après la victoire contre Nîmes en amical (1-0), André Villas-Boas s'est présenté en conférence de presse afin d'évoquer le mercato.

Après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Présent en conférence de presse après la victoire contre Nîmes (1-0), André Villas-Boas assure vouloir deux nouvelles recrues : « On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position ». L'entraîneur de l'OM a également évoqué les possibles départs au sein de son effectif.

Villas-Boas veut encore deux recrues