Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel qui ne regrette pas son choix !

Publié le 11 août 2020 à 2h30 par A.M.

Recruté l'été dernier pour 20M€, Pablo Sarabia confirme qu'il est une belle affaire pour le PSG. L'Espagnol ne regrette d'ailleurs absolument pas son choix.

De retour au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain l'été dernier, Leonardo a mené un recrutement plutôt intelligent sans grande dépense. Pablo Sarabia est ainsi arrivé en provenance du FC Séville pour 20M€ et s'impose comme un élément important de Thomas Tuchel. Véritable couteau suisse, l'Espagnol s'épanouit au PSG et se présente comme le douzième homme des Parisiens. Et clairement, Pablo Sarabia ne regrette pas d'avoir rejoint le PSG.

«Rejoindre le PSG a été la meilleure décision»