Mercato - PSG : Neymar a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 11 août 2020 à 2h00 par A.M.

Bien qu'il ait longtemps fait parler de lui pour ses envies de départ, Neymar semble aujourd'hui focaliser sur le PSG et ne compte plus partir.

« Neymar est aussi heureux à Paris qu’à l’époque où il était à Barcelone. C’est vrai il a connu des moments difficiles avec des blessures, il a souhaité quitté le club, mais il se sent maintenant chez lui. On ressent quelque chose de magique dans cette équipe ». Il y a quelques jours, Isabela Pagliari, journaliste d' Esporte Interativo , révélait que Neymar était très bien à Paris et ne comptait plus partir, un an après son très long feuilleton concernant son retour à Barcelone l'été dernier. Et visiblement, la tendance se confirme.

Neymar ne parle plus d'un départ