Mercato - OM : Ça se confirme sérieusement pour Morgan Sanson !

Publié le 11 août 2020 à 7h00 par D.M.

Arrivé en 2017, Morgan Sanson pourrait prochainement quitter l’OM. Le milieu de terrain pourrait prendre la direction de l’Angleterre où il jouit d’une belle côte.

Malgré la volonté d’André Villas-Boas de recruter une doublure à Dario Benedetto et à Jordan Amavi, l’accent sera mis sur la vente de joueurs lors de ce mercato estival. En grande difficulté financière, l’OM doit renflouer ses caisses et pourrait être contraint de se séparer de plusieurs éléments. Ainsi, Morgan Sanson, arrivé en 2017 pourrait prochainement quitter l’OM et prendre la direction de l’Angleterre comme l’avait laissé entendre le journaliste Jacques Bayle : « On n'est pas loin de l'Angleterre, il y a des touches sérieuses, son profil correspond à pas mal de besoins dans les clubs anglais. Il y a des clubs intéressés. C'est en très bonne voie. »

Le transfert de Sanson en très bonne voie