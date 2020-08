Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sur quel attaquant doit miser Villas-Boas ?

Publié le 13 août 2020 à 8h00 par La rédaction

Déjà actif cet été, l'Olympique de Marseille ne compte toutefois pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'André-Villas Boas souhaite attirer un nouvel attaquant. Mais sur quel joueur faut-il miser ?

Après avoir attiré Pape Gueye et Leonardo Balerdi, l'OM souhaite désormais s'offrir un nouveau renfort offensif. Après la victoire contre Nîmes en match amical (1-0), André Villas-Boas confirmait d'ailleurs cette volonté : « On va continuer. Mais on a besoin de trouver un remplaçant à Dario (Benedetto). Normalement, ce qui a été communiqué, c'est que ça va obliger des ventes donc on attend ce moment-là. On n'a pas encore d'offres. De toute façon, on continue comme ça. C'était déjà ça l'année dernière mais c'est ça la position . » Le technicien portugais souhaite donc recruter une doublure à Dario Benedetto. Mais quel sera ce joueur ?

Quelle sera la doublure de Benedetto ?

Pour le moment, Marley Aké et Valère Germain sont les deux attaquants derrière Dario Benedetto. Kostas Mitroglou est également présent, mais André Villas-Boas ne compte plus sur lui et le Grec devrait partir. Ces derniers jours, plusieurs noms ont été cités, à commencer par M'Baye Niang, une piste qui s'annonce onéreuse et qui force l'OM à vendre avant de passer à l'action. Ce sera probablement le cas pour d'autres dossiers à l'image de Gianluca Scamacca (Sassuolo) ou encore José Juan Macias (Chivas). Max-Alain Gradel, libre de tout contrat, ou encore Islam Slimani, sur lequel Leicester ne compte plus, auraient pu représenter des options, mais Frank McCourt semble privilégier des joueurs plus jeunes. Dans cette optique, le10sport.com vous révélait en exclusivité que l'OM s'intéresse à Boulaye Dia (Reims). Quoi qu'il en soit, c'est un sacré chantier qui se présente pour Pablo Longoria.



