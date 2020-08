Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien du Barça qui pourrait tout changer dans ce dossier de Villas-Boas !

Publié le 13 août 2020 à 16h15 par La rédaction

Mal embarqué dans le dossier José Juan Macias, André Villas-Boas pourrait voir le dossier tourner à sa faveur grâce à une aide extérieure.

André Villas-Boas l’a clairement annoncé, il souhaite obtenir un attaquant supplémentaire afin d’épauler Dario Benedetto l’année prochaine. Un souhait difficile à réaliser pour la direction de l’OM avec des moyens limités mais qui a tout de même reçu une liste de quatre joueurs identifiés par le coach portugais pour le poste d’avant-centre. Parmi les joueurs évoqués, on retrouve José Juan Macías, attaquant des Chivas de Guadalajara qui sort d’un très bon exercice avec 13 buts en 29 rencontres. Cependant, le club phocéen serait mal embarqué avec l'intérêt de la Real Sociedad qui aurait pris les devants avec une offre de 15M€ et aurait même la préférence du joueur. Toutefois, André Villas-Boas pourrait compter sur une aide extérieure afin de retourner à son avantage le dossier.

Le choix de Tata Martino décisif ?

En effet, comme le révèle le journaliste Fernando Cevallos, José Juan Macias aurait demandé à Tata Martino, le sélectionneur mexicain, son avis concernant sa future destination. Pour rappel, trois clubs auraient formulé une offre ferme pour l’avant-centre : l’OM, la Real Sociedad et un troisième club dont l’identité n’a pas filtré. La décision du sélectionneur devrait arriver dans les prochains jours et ainsi accélérer le départ de José Juan Macias. L’OM espère donc que Tata Martino privilégie auprès de l’attaquant mexicain le club phocéen et ainsi doubler la grosse concurrence dans ce dossier.