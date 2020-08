Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Issue imminente dans ce dossier chaud de Villas-Boas ?

Publié le 12 août 2020 à 22h45 par La rédaction

À la recherche d’un nouvel attaquant afin d’épauler Dario Benedetto, André Villas-Boas aurait ciblé l’espoir mexicain José Juan Macias. Un dossier qui devrait connaître vite une issue.

Malgré le manque de moyens à la disposition d’André Villas-Boas, le coach portugais exige d’autres recrues afin que l’OM soit compétitif sur les différents tableaux. Afin d’y parvenir, deux postes ont été ciblés : un attaquant et un latéral gauche. Concernant celui de l’avant-centre, André Villas-Boas aurait activé la piste menant à José Juan Macias, attaquant du Chivas de Guadalajara. L’attaquant mexicain auteur de 13 buts en 29 matchs de championnat la saison dernière présente le profil idéal pour l’OM mais la grosse concurrence à ce dossier associée à des moyens limités freine toute action de l’OM. Toutefois, ce dossier devrait vite connaître son épilogue compte tenu des dernières informations concernant l’attaquant mexicain.

Réponse dans la semaine

En effet, selon les informations du journaliste Fernando Cevallos, cette semaine devrait être décisive pour l’avenir de José Juan Macias. L’attaquant mexicain disposerait de trois offres fermes (l’OM, la Real Sociedad et un autre club dont le nom n’a pas filtré) et devrait rendre sa décision finale dans la semaine. Toutefois, aux dernières nouvelles, ce serait le club espagnol qui aurait les faveurs du joueur et aurait réussi à distancer l’OM dans ce dossier. Affaire à suivre…