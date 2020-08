Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt peut souffler pour Max-Alain Gradel !

Publié le 12 août 2020 à 20h15 par La rédaction

En quête d’un nouvel avant-centre, l’OM avait eu des vues sur Max-Alain Gradel. Une piste qui devrait s’effacer pour le club phocéen car l’attaquant du TFC serait proche d’un départ.

Bien décidé à posséder un compétitif afin d'être performant sur les différents tableaux pour la saison prochaine, André Villas-Boas avait affiché le souhait d’obtenir un nouvel attaquant afin d’épauler Dario Benedetto. Un objectif difficile à réaliser avec le manque de moyens dont dispose l’OM pour ce mercato estival. Parmi les pistes évoquées, on retrouverait celle menant à Max-Alain Gradel (32 ans). L'Ivoirien qui est ciblé par l’Olympiakos comme annoncé en exclusivité, avait été approché par la cellule marseillaise avant de voir Frank McCourt recaler cette piste. Face à ce refus, le capitaine de Toulouse s’est tourné vers d’autres propositions et devrait en accepter une prochainement.

Direction la Turquie pour Gradel