Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est encore loin d'être réglé dans ce dossier à 30M€...

Publié le 12 août 2020 à 18h45 par D.M.

Alors que le FC Séville souhaiterait le conserver la saison prochaine, Sergio Reguilon, également pisté par le PSG, se questionnerait toujours sur son avenir.

Sergio Reguilon ne sait toujours pas dans quel club il évoluera la saison prochaine. Prêté cette saison au FC Séville, le latéral gauche pourrait de nouveau quitter le Real Madrid cet été. En effet, le club madrilène rechercherait des liquidités et ne s’opposerait pas à un départ du joueur de 23 ans. Le PSG, le Napoli et Chelsea se seraient positionnés dans ce dossier, mais Sergio Reguilon pourrait bien rester au FC Séville la saison prochaine.

Sergio Reguilon serait indécis