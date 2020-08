Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez a pris une énorme décision pour le mercato !

Publié le 12 août 2020 à 17h30 par Dan Marciano

Directeur général du Real Madrid et bras droit de Florentino Perez, José Angel Sanchez aurait annoncé à l’effectif et au staff que le club ne recrutera aucun joueur cet été. La formation espagnole devrait se renforcer grâce aux joueurs revenus de prêt.

Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland, Eduardo Camavinga, Paulo Pogba. Avant la période de confinement, la presse espagnole indiquait que le Real Madrid avait l’intention de réaliser un grand mercato et mettre la main sur un ou plusieurs de ces joueurs. Mais la crise du Covid-19 est arrivée subitement et a remis en cause les plans du club madrilène pour cet été. L’arrêt des compétitions et la reprise à huis clos ont mis à mal les finances du Real Madrid qui se retrouve dans l’obligation de vendre des joueurs afin de renflouer ses caisses. Le grand mercato estival du champion d'Espagne évoqué par la presse ibérique, devrait être repoussé au moins jusqu’à la saison prochaine, et ce malgré la nécessité de renouveler l’effectif.

Le Real Madrid n’achètera aucun joueur cet été

Le Real Madrid a vu son parcours européen s’arrêter prématurément après son élimination en huitième de finale face à Manchester City. Une défaite qui a mis en lumière les limites du club cette saison et beaucoup au sein de la Casa Blanca militeraient pour un profond renouvellement de l’effectif selon As . Toutefois, le Real Madrid ne devrait pas faire de folies lors de ce mercato estival. Comme rapporté par Marca , le directeur général du club José Angel Sanchez se serait entretenu avec les joueurs et le staff ce samedi afin d’évoquer le marché des transferts. Le dirigeant aurait annoncé qu’il n’y aurait « pas de transfert cet été ». Autrement dit, le Real Madrid ne devrait signer aucun joueur en raison de ses grandes difficultés financières. C’est également pour des raisons économiques que José Angel Sanchez aurait annoncé à Alphonse Areola qu’il ne serait pas conservé dans l’effectif la saison prochaine. Le club madrilène devra donc faire preuve de malice s’il souhaite se renforcer en vue du prochain exercice.

Ceballos, Odegaard, Lunin pour renforcer l’effectif