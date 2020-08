Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme annonce de Bakayoko sur son avenir !

Publié le 12 août 2020 à 15h15 par D.M.

Le Milan AC aurait commencé à discuter avec Chelsea pour évoquer le transfert de Tiémoué Bakayoko qui ne verrait pas d’un mauvais œil un retour en Italie.

Leonardo pourrait bien voir Tiémoué Bakayoko lui filer entre les doigts. Selon nos informations exclusives, le PSG a coché le nom du joueur de 25 ans pour renforcer le milieu de terrain. Toutefois, le club parisien est distancé dans ce dossier par le Milan AC comme cela avait été annoncé par le 10 Sport dès le 29 juin. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le club italien aurait entamé des discussions avec Chelsea pour évoquer l’avenir de Tiémoué Bakayoko. Il serait notamment question d’un prêt payant de 3M€ avec option d’achat de 35M€.

« Milan est dans mon cœur »