Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau geste fort dans le dossier Bakayoko ?

Publié le 12 août 2020 à 1h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG s'intéresse à Tiémoué Bakayoko et Chelsea attend une somme proche de 35M€ pour le laisser filer. D'après la presse britannique, les Blues auraient décidé de baisser le prix de leur milieu de terrain à environ 22M€ pour faciliter son départ.

Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo souhaite absolument renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG a coché plusieurs noms et notamment celui de Tiémoué Bakayoko. Selon nos informations du 13 mai, Chelsea est prêt à se séparer de son milieu de terrain français et a fixé le prix de son transfert à 35M€. Toutefois, il semblerait que les Blues aient décidé de baisser leurs exigences pour faciliter son départ.

Chelsea se montrerait moins gourmand pour Bakayoko