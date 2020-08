Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La signature de Messi à l’Inter actée ?

Publié le 12 août 2020 à 1h00 par La rédaction

Ces dernières heures, les médias italiens ont livré une information qui pourrait apporter des éléments forts autour de l’avenir de Lionel Messi.

En ce début de semaine, le média italien, Sport Mediaset , souvent bien informé, a annoncé qu’après son père Jorge, Lionel Messi aurait à son tour fait l’acquisition d’une villa à Milan, qui se situerait à proximité du siège de l’Inter. Dans le contexte où son avenir à Barcelone est très loin d’être fixé alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat, où de surcroît on annonce en Italie que l’Inter Milan programmerait une énorme offensive pour le faire signer, cet achat de Messi, qui fait suite à celui de son père, qui est aussi son conseiller, arrive comme un signe fort quant au sérieux de la situation.

Comment interpréter son achat récent d’une villa à Milan ?

Comment interpréter ce fait ? Deux lectures sont possibles : soit il démontre que Lionel Messi considère sa signature à l’Inter Milan comme très possible, voire même qu’elle pourrait être actée en coulisses, à l’image du deal Neymar-PSG, qui avait été acté plusieurs semaines avant son officialisation. Soit, à l’inverse, Messi aurait réalisé cet investissement sachant pertinemment qu’il filtrerait, afin de mettre une grosse pression sur le FC Barcelone, afin qu’il finalise la prolongation de son contrat. Affaire à suivre.