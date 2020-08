Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 500M€ se prépare pour Lionel Messi ?

Publié le 11 août 2020 à 13h30 par La rédaction

Après le fiasco de la Liga et les mauvaises performances de la fin de saison au FC Barcelone, l’avenir de Lionel Messi ne cesse d’être remis en cause par la presse italienne et espagnole. Et le Barça pourrait bien faire face à une énorme offensive de la part de l'Inter Milan…

L’avenir de Lionel Messi n’est toujours pas gravé dans le marbre. En pointant du doigt les problèmes au sein du FC Barcelone après la défaite en Liga face à Osasuna qui a permis au Real Madrid d’être sacré champion d’Espagne, la Pulga a un peu plus remué le couteau dans la plaie en Catalogne. Depuis, son avenir ne cesse de faire parler. Partira, partira pas ? Les médias sont nombreux à se poser la question. Et l’international argentin lui-même pourrait bien se la poser, alors que le chant des sirènes de l’Inter Milan semble se faire de plus en plus insistant…

L’Inter, seule destination viable pour Messi ?

Ainsi, d’après les indiscrétions du Corriere della Sera , l’Inter Milan serait, en cas de départ, la seule destination viable pour Lionel Messi. En effet, impossible d’imaginer un départ pour un autre club espagnol, pour des raisons évidentes. Difficile également d’envisager un départ vers la Ligue 1, étant considérée comme un championnat « inférieur » à la Liga. Les soucis de langues peuvent empêcher également un départ vers la Bundesliga ou la Premier League. La Serie A et l’Inter Milan se présentent donc comme les solutions les plus viables pour l’avenir de la Pulga , si tant est qu’il s’écrira loin de Barcelone. Les dirigeants Nerazzurri sont dans l’attente d’une décision de Messi, qui pourrait arriver après la Ligue des Champions, dans laquelle le Barça est toujours engagé après sa qualification contre le Napoli. Et les dirigeants de l’Inter semblent déterminés à le faire signer…

500M€ sur trois ans pour l’attirer ?