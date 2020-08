Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet élément qui pourrait chambouler le dossier Messi !

Publié le 11 août 2020 à 10h30 par Th.B.

Bien que les voix s’élèvent pour assurer que Lionel Messi à l’Inter, cela relèverait de l'impossible, la presse italienne reste confiante pour que cette opération se réalise. D’autant plus que le buteur du FC Barcelone aurait récemment acquis une propriété à Milan.

Partira, ne partira pas ? Depuis ses 13 ans, Lionel Messi évolue au FC Barcelone où il a fait ses classes à La Masia. Cependant, au fil de sa carrière couronnée de succès avec le Barça , son nom a régulièrement été lié à d’autres cadors européens. Cependant, cette saison, en grande partie à cause des clashs publics et des problèmes du FC Barcelone en interne, l’avenir de Lionel Messi pourrait s’écrire loin du Barça . La Cadena SER révélait d’ailleurs début juillet que le capitaine blaugrana prévoirait de claquer la porte à la fin de son contrat, à savoir en juin 2021. De quoi faire rêver l’Inter qui penserait à lui bien que les figures fortes du club rossoneri aient déjà affirmé le contraire. À Barcelone, on estime que Lionel Messi raccrochera les crampons au Camp Nou, mais le principal intéressé a récemment fait une acquisition qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour son avenir.

Une propriété achetée à Milan ?