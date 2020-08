Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Loïc Perrin sur son futur à l'ASSE !

Publié le 11 août 2020 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il a dernièrement mis un terme à sa carrière, Loïc Perrin a ouvert la porte à la possibilité d’un retour à l’ASSE en tant que dirigeant. Mais cela ne serait pas pour tout de suite à en croire les propos de l’ancien défenseur stéphanois.

Après 23 années de bons et loyaux services avec l’ASSE, Loïc Perrin a raccroché les crampons après la finale de la Coupe de France perdue face au PSG (1-0). Cette fin a de quoi être frustrante pour l’ancien joueur de 35 ans puisqu’il a été exclu après un tacle maladroit ayant blessé Kylian Mbappé à la cheville droite. Cependant, Loïc Perrin semble avoir digéré ce douloureux épisode qui ne représente en aucune manière son beau et long parcours avec son club formateur. Et à l’heure de préciser ce qu’il souhaitait faire maintenant que sa carrière s’est achevée, l’emblématique capitaine des Verts n’a pas manqué d’ouvrir la porte à un retour à l’ASSE en y intégrant la direction sportive, cette perspective l’intéressant bien plus à long terme que celle de se reconvertir en entraîneur.

« Etre dans la direction sportive m’intéresse »