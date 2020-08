Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le recrutement de Galtier dicté par l’avenir d’Ikoné !

Publié le 11 août 2020 à 9h25 par T.M.

Après Burak Yilmaz, c’est Jonathan David qui est désormais attendu au LOSC. Et alors qu’un autre attaquant pourrait être attendu dans le nord, tout dépendra de Jonathan Ikoné.