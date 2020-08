Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Coutinho voit une porte se fermer !

Publié le 12 août 2020 à 0h00 par Th.B.

Alors que Philippe Coutinho conserve une belle cote sur le marché anglais et particulièrement du côté d’Arsenal, le joueur sous contrat avec le FC Barcelone ne va pas rempiler pour une saison supplémentaire au Bayern Munich.

En perte de vitesse depuis son transfert au FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich l’été dernier pour une durée d’une saison avec une option d’achat non obligatoire fixée à 120M€. Bien que le Brésilien ait eu quelques éclairs de génie, le Bayern a choisi de miser sur Leroy Sané et en cette crise financière, le club bavarois ne devrait absolument pas avoir les ressources nécessaires pour recruter définitivement le joueur du FC Barcelone. Indésirable au Barça , Coutinho pourrait rebondir à Arsenal comme le10sport.com vous l’avait déjà révélé en mai. Mais au Bayern Munich, son aventure va bientôt toucher à sa fin.

Rummenigge scelle l’avenir de Coutinho au Bayern