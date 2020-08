Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros dossier du Barça débloqué par Andrea Pirlo ?

Publié le 11 août 2020 à 15h00 par T.M.

Alors qu’Arturo Vidal n’a plus qu’un an de contrat au FC Barcelone, le Chilien ferait partie de ses joueurs qui seraient placés sur la liste des transferts par les Catalans. Un départ qui pourrait très bien être accéléré par la récente nomination d’Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus.

A cause du coronavirus, le FC Barcelone est actuellement bloqué dans son recrutement. Faute d’argent, le club catalan ne peut satisfaire ses envies avec Eric Garcia et Lautaro Martinez. Pour espérer boucler ces dossiers, les Blaugrana doivent d’abord vendre et une grande majorité de l’équipe de Quique Setien serait placée sur la liste des transferts. Coutinho, Dembélé, Umtiti, Rakitic ou encore Todibo seraient les plus proches du départ cet été. Il en serait aussi de même pour Arturo Vidal, d’autant plus que le Chilien n’a plus qu’un an de contrat. Malgré la hargne qu’il peut apporter sur le terrain, le milieu n’entre pas dans l’ADN Barça. Un départ pourrait alors se produire pour Vidal, un temps annoncé proche de l’Inter Milan.

De retour à la Juventus ?