Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Leonardo… Paris est unanime pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 août 2020 à 12h45 par Th.B.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi approuverait la potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo, un dossier qui trotterait dans sa tête depuis plusieurs mois d’après la presse italienne.

Bien que le PSG dispose déjà d’armes offensives conséquentes dans son effectif en les personnes de Neymar, de Kylian Mbappé, d’Angel Di Maria ou bien de Mauro Icardi, le club de la capitale songerait à injecter du sang neuf dans ce secteur, et pas n’importe lequel. Avec le doute qui subsiste autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo à la Juventus depuis l’élimination de la Vieille Dame face à l’OL en 1/8ème de finale de Ligue des champions, le PSG se serait immiscé dans ce dossier afin de saisir la moindre opportunité. Foot Mercato révélait récemment des discussions entre Leonardo et Jorge Mendes, agent du joueur. Et au PSG, Cristiano Ronaldo semblerait faire l’unanimité.

Al-Khelaïfi ou la tentation Cristiano Ronaldo