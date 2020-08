Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Boga prêt à faire une grande demande en coulisses ?

Publié le 11 août 2020 à 15h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, André Villas-Boas cible Jérémie Boga pour renforcer le secteur offensif de l’OM cet été. Cependant, face à la concurrence titanesque dans ce dossier, le coach portugais pourrait bien être contraint de laisser tomber cette piste…

Jérémie Boga a la cote sur le marché des transferts. Fort d’une très belle saison avec Sassuolo (11 buts et 4 passes décisives en 35 rencontres de Serie A), l’ailier de 23 ans serait sur les tablettes de nombreux clubs européens. Comme révélé par le10sport.com , André Villas-Boas apprécie grandement son profil, et pourrait tenter de le faire venir à l’OM. Cependant, l’international ivoirien a beaucoup de courtisans, parmi lesquels le Napoli, en pole position dans ce dossier, l’Atalanta ou encore le Borussia Dortmund, qui préparerait l’après-Sancho. Pour l'OM, cela semble donc être une mission perdue d'avance et cela tend à se confirmer…

Un départ vers Naples demandé par son agent ?