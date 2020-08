Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise par Abidal pour cette pépite ?

Publié le 11 août 2020 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il a été auteur d’une bonne première saison avec les jeunes du FC Barcelone, Ilaix Moriba aurait fait l’objet de plusieurs offres de clubs allemands. Cependant, le club catalan ne semble pas avoir la moindre intention de laisser partir sa jeune pépite.

Bien qu’il s’appuie moins sur les jeunes issus de son centre de formation ces dernières années en préférant plutôt investir sur le marché des transferts, le FC Barcelone reste l’un des meilleurs clubs formateurs en Europe avec sa Masia. Cette saison, Ansu Fati est notamment parvenu à se faire une place dans l’équipe première du Barça, tout comme Riqui Puig en fin d’exercice, tandis que le jeune Monchu a réalisé ses grands débuts en professionnel avec le club catalan samedi dernier en Ligue des Champions face au Napoli (victoire 3-1 des Barcelonais). Du reste, la qualité du centre de formation des Blaugrana pousse de nombreux clubs à s’intéresser de près à certains jeunes de la Masia. Et c’est pourquoi le jeune Ilaix Moriba, âgé de 17 ans, aurait dernièrement fait l’objet d’offres à en croire les dernières révélations venues de l’autre côté des Pyrénées.

Eric Abidal ne compte pas laisser filer Ilaix Moriba en prêt !