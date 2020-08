Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Zidane faisait un cadeau à Leonardo ?

Publié le 11 août 2020 à 13h45 par T.M.

En Espagne, il était dernièrement annoncé que le PSG se tenait à l’affût pour Sergio Reguilon, prêté par le Real Madrid au FC Séville. Un dossier où Leonardo pourrait pourquoi pas compter sur l’aide de Zinedine Zidane. Explications.

Il y a quelques semaines encore, il était acté que Layvin Kurzawa ne prolongerait pas avec le PSG, Leonardo s’était même mis en quête d’un nouvel arrière gauche. Depuis, la situation a quelque peu évolué puisque l’international français a paraphé un nouveau bail de 4 ans avec le club de la capitale. De quoi mettre fin à la recherche d’un latéral gauche ? Pas sûr. En effet, malgré Juan Bernat et donc Kurzawa, le PSG suivrait de près Sergio Reguilon. Prêté cette saison au FC Séville par le Real Madrid, l’Espagnol voit son avenir être bouché par Ferland Mendy et Marcelo à la Casa Blanca. Un départ pourrait alors être envisagé et c’est visiblement ce que désirerait Zinedine Zidane.

Les avis divergent pour Reguilon !