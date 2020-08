Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s'enflamme encore pour l’arrivée d’Adil Aouchiche !

Publié le 11 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Après avoir refusé de signer son premier contrat professionnel au PSG, Adil Aouchiche a pris la décision de s’engager avec l’ASSE. Et Claude Puel semble être très satisfait de l’arrivée de la pépite française…

Adil Aouchiche avait surpris plus d’un supporter parisien avec sa décision. Très apprécié par Thomas Tuchel, la pépite de 18 ans a disputé ses premières minutes en pro cette saison avec le PSG, marquant 1 but en 2 apparitions en Coupe de France. Cependant, ce dernier a pris la décision de ne pas signer son premier contrat professionnel pour le club parisien, et s’est engagé avec l’ASSE jusqu’en 2023. Une arrivée d'Aouchiche dont se réjouit encore Claude Puel…

« Il a du talent et du potentiel »